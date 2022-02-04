Двоє харків’ян вимагали у ігромана $65 тисяч неіснуючого боргу

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом вимагання з погрозою спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Андрій Жмутський, досудовим розслідуванням встановлено, що 28-річний та 31-річний мешканці Харкова у серпні 2021 року познайомилися з чоловіком, який захоплювався азартними іграми, та запропонували йому робити ставки на змагання.

Чоловіки зазначили, що в разі виграшу 25-річному гравцю будуть виплачені грошові кошти, а у разі програшу буде платити вже він.

14 грудня 2021 року вимагачі повідомили потерпілому, що він начебто програв по ставкам, які фактично не здійснювались, і тепер має віддати їм «борг» у сумі 65 тис. доларів США. У разі несплати цієї суми коштів зловмисники погрожували фізичною розправою.

3 лютого 2022 року потерпілий зустрівся з двома вимагачами та передав їм частину грошових коштів у сумі 10 тис. доларів США, відразу після чого їх затримано в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури