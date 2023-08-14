Двоє хлопців побили охоронця столичної школи

Подія трапилася в суботу, 12 серпня, на території Деснянського району. У результаті конфлікту між двома хлопцями та охоронцем, останній отримав тілесні ушкодження.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те що, на вулиці Миколи Закревського чоловіку нанесли тілесні ушкодження. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Поліцейські опитали свідків, учасників події та встановили, що між двома хлопцями та охоронцем школи виник конфлікт, у результаті останній отримав тілесні ушкодження. Потерпілому медичну допомогу надано на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. У рамках кримінального провадження призначена судово-медична експертиза. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва