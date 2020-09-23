Двоє мешканців Сватівського району проведуть 7 та 3 роки за ґратами за розбійний напад на жінку-таксиста

Луганська обласна прокуратура відстояла в суді апеляційної інстанції покарання двом мешканцям Сватівського району, які здійснили розбійний напад з метою заволодіння грошовими коштами (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 187 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у березні 2017 року 27-річний чоловік разом зі своєю 20-річною знайомою викликали таксі для поїздки з м. Куп’янська Харківської області до одного з населених Сватівського району Луганської області.

Обвинувачені, прибувши за вказаною адресою, замість розрахунку за проїзд скоїли розбійний напад на жінку-водія. Нападник приставив до її шиї горловину розбитої скляної пляшки та наказав віддати гроші. Коли жінка намагалася чинити опір, зловмисник заподіяв їй численні удари кулаками в обличчя та почав душити. У цей час спільниця чоловіка схопила сумку потерпілої та заволоділа коштами у розмірі 900 гривень.

За принципової позиції сторони обвинувачення Сватівський районний суд Луганської області засудив чоловіка та жінку до 7 років та 3 років позбавлення волі відповідно. Однак сторона захисту оскаржила рішення суду першої інстанції до Луганського апеляційного суду.

За результатом апеляційного перегляду Луганським апеляційним судом підтверджено законність позиції сторони обвинувачення та залишено вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги обвинувачених – без задоволення. Наразі вирок набрав законної сили .

Пресслужба Луганської обласної прокуратури