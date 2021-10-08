Двоє неповнолітніх на Волині намагалися вбити матір одного зних

Прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення двома підлітками на Волині за попередньою змовою групою осіб незакінченого замаху на вбивство із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15 п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідство довело, що у серпні 2020 року двоє 17-річних юнаків змовилися вбити матір одного з них, аби заволодіти коштами, які зберігалися у сейфі в її помешканні.

Втілити задумане до кінця їм не вдалося, потерпіла вижила.

Луцький міськрайонний суд визнав підлітків винними у вчиненні цього злочину та призначив їм покарання у виді 10 років позбавлення волі кожному.

Пресслужба обласної прокуратури