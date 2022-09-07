Скандального екссоратника Ківи і ветерана АТО Маймана затримав спецназ ДБР (відео)

Скандального командира тероборони та екс-соратника Ківи Маймана затримано в Конча-Заспі за серйозною статтею.

Сьогодні близько 17:00 біля ресторану Купецький двір у елітному селищі Конча-Заспа під Києвом силами спецназу Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України було затримано командира добровольчого батальйону Тероборони Михайла Маймана (він же Михайло Помагайло).

Про це стало відомо “Телеграфу“.

В розпорядженні видання опинилося відео затримання.

За даними джерел, поточне звинувачення — за статтею 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Далі слідство розглядає можливість перекваліфікації на інші статті.

Михайло Майман – ветеран АТО, в березні 2022 він став командиром добровольчого формування 14 територіальної громади Києва “Архангела Михайла”, який брав участь у звільненні населених пунктів регіону. За інформацією ЗМІ, колись був соратником одіозного Іллі Ківи; звинувачували його і у привласненні великих сум пожертв на українську армію.

Стосовно Маймана СБУ вже розслідує одне кримінальне провадження, в рамках якого його було затримано влітку за підозрою у торгівлі зброєю.

УНІАН