В Днепре СБУ «накрыла» крупную преступную группировку «конвертаторов»

В Днепре СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом полмиллиарда гривен каждый месяц.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Предварительно, организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территориях Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

На заказ клиентов, в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличку для минимизации налоговых платежей. Кроме того, фигуранты предоставляли услуги по легализации доходов, полученных преступным путем. Для это они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе и заграницей.

За каждую финансовую операцию организаторы получали «процент». Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печаток фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Также сотрудники СБУ нашли более миллиона гривен наличкой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещение убытков государству.