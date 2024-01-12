Дві посадові особи Міноборони перебувають під слідством за одним епізодом у справі Гринкевича

Один із підслідних посадовців – колишній заступник міністра.

“Зараз Міноборони проводить аудит усіх договорів з компаніями, які можуть бути афільовані до родини Гринкевичів, з перших днів роботи ми почали проводити аудит всіх контрактів, включно зі згаданими. За попередніми даними, такі компанії зірвали постачання ЗСУ за 23 контрактами. Збитки, це попередньо, становлять 1,5 млрд грн. Проаналізували ці контракти, виявилося, що наприклад, договори на постачання форми були укладені на початку 2023 року за схемою прямих договорів і одноосібного прийняття рішень. Але за цим епізодом дві посадові особи, які працювали в Міноборони, вже перебувають під слідством”, – розповів Кліменков.

Він підтвердив, що одна з тих осіб – колишній заступник керівника Міноборони. Крім того, за словами Кліменкова, афільована до родини Гринкевичів компанія виграла вже на відкритих конкурентних торгах у системі Prozorro один лот на постачання харчів військовим у двох областях.

“Нам стало відомо, що ДБР арештувала майно та рахунки компанії цього підприємця, і це вже зміна істотних умов договору, тому Міноборони звернулося з офіційним запитом до ДБР щодо підтвердження даної інформації, аби мати змогу діяти і розірвати контракти, очікуємо зараз відповідь”, – пояснив заступник міністра.

Водночас, він запевнив, що військові будуть забезпечені харчами: міністерство домовилося з постачальником харчів однієї з інших областей, що він покриє потреби. Кліменков запевнив, що Міноборони співпрацює з правоохоронними органами з перших днів, відколи нова команда прийшла на роботу.

Він також зауважив, що попередня практика прийняття одноосібного рішення за контрактами та способами фінансування – це завжди корупційні ризики. Тому нова команда міністерства перебудувала архітектуру закупівель. Відтепер за Міноборони залишиться тільки встановлення правил закупівлі та контроль якості. Усі закупівлі як тилового майна, так і озброєння передають агенціям – така архітектура – це стандарти НАТО, вона дозволяє уникати ризиків, оскільки розподіляються повноваження, переконує чиновник.

Повертаючись до оцінки забезпечення ЗСУ харчуванням і одягом, заступник міністра повідомив, що за чотири місяці новій команді Міноборони вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн – це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі.

“Вперше, до речі, Міноборони придбало 100 тис. комплектів жіночої форми, 100 тис. електричних грілок, 15 тис. активних навушників. Загалом з вересня по грудень 2023 року Міноборони провело 39 закупівель харчів за спрощеною процедурою на суму понад 10 млрд грн, крім цього з вересня міністерство провело 51 контракт на закупівлю пально-мастильних матеріалів на суму 5,5 млрд грн – все отримано в повному обсязі. За цей же період Міноборони уклало 99 контрактів на речове забезпечення – це бронежилети, шоломи, навушники – на суму понад 3,2 млрд грн, і понад 90 усього закупленого майна уже на складах Міноборони України”, – підсумував Кліменков.