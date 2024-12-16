Двоє п’яних молодиків пошкодили автомобілі у Подільському районі столиці

Двоє друзів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зіпсували сім транспортних засобів, позривавши з них номерні знаки та завдавши численних ударів по автівкам. Тепер їм загрожує до чотирьох років ув’язнення.

До поліції Києва надійшла інформація від місцевих мешканців, що на одній з вулиць в Подільському районі двоє невідомих зривають номерні знаки з припаркованих авто та б’ють ними по автівках. Під час відпрацювання інформації слідчі та ювенальні поліцейські територіального підрозділу встановили, що до злочину причетні двоє колег по роботі, що мешкають на сусідній вулиці 18 та 23 років.

Фігуранти напередодні інциденту вживали алкоголь, а потім вирішили «розважитися». Вони зривали номерні знаки з автівок, руками та ногами наносили численні удари по автомобілях, внаслідок чого заподіяли пошкоджень транспортним засобам. Загалом сім припаркованих автомобілів зазнали подряпин та вм’ятин.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили порушникам про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Києва