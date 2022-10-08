Двоє шахраїв незаконно отримували виплати для переселенців

Прокурори Малиновської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду 2 обвинувальних акти стосовно 2 осіб за фактом шахрайського отримання грошової допомоги від держави внутрішньо переміщеним особам на проживання (ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що особи, які перебувають в Одеському слідчому ізоляторі і зареєстровані в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, шахрайським шляхом зареєструвалися на платформі «ДІЯ», як переселенці з зазначених територій, та в подальшому отримували грошову підтримку від держави близько 2000 гривень щомісячно.

Підприємливий уродженець Херсону, перебуваючи під вартою в слідчому ізоляторі за обвинуваченням у скоєнні майнового злочину, через мобільний додаток «Портал Дія» заповнив форму із зазначенням недостовірної інформації стосовно свого місця знаходження і статусу та отримав 8000 грн державної допомоги. Наразі чоловік відбуває покарання за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, у виправній колонії.

За тією ж схемою уродженка Луганщини одержала 14 000 грн виплат, перебуваючи в установі попереднього ув’язнення, адже була затримана правоохоронцями за торгівлю зброєю: жінка зі спільником збувала на території Одещини зброю із зони бойових дій. На даний час обвинувальний акт за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України перебуває на розгляді в Суворовському районному суді м. Одеси.

Своїми протиправними діями обвинувачені заподіяли матеріальну шкоду Державному бюджету України в особі Міністерства соціальної політики України на загальну суму 22 000 гривень.

Прокурором в рамках кримінальних проваджень заявлено цивільні позови про відшкодування державі завданої шкоди.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області та ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури