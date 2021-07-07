У Києві затримали ґвалтівника дитини, який втік з-під варти (фото)

Із затриманим спілкуються слідчі у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за двома статями: зґвалтування та втеча з-під варти. Чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Подільським управлінням поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, розшукувався Замятін Євген Володимирович, 12.06.1986 року народження, який 06.07.2021 скоїв втечу з під-варти.

На пошуки зловмисника орієнтували весь особовий склад столичної поліції.

Під час відпрацювання території Подільського району правоохоронці отримали інформацію щодо можливого перебування втікача. У ході перевірки повідомлення поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його.

Зараз із затриманим спілкуються слідчі. Досудове розслідування триває за двома статтями – ч. 4 ст. 154 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (Втеча з-під варти) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Поліція Києва