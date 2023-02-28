Двоє шахраїв ошукували громадян на продажі меблів

Жертвами зловмисників, ймовірно, стали близько 100 осіб, які замовляли у них товар. Приблизна сума збитків, завданих людям, може сягати 100 тис. гривень.

Шахраї публікували пости у соцмережі про продаж меблів. Отримавши передоплату за товар на свої карткові рахунки, блокували покупців та знімали гроші.

Злочинну діяльність двох жителів м. Новомосковська та Запоріжжя викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно з працівниками слідчого Управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Обшуки за місцями мешкання фігурантів відбулися за участі поліцейських полку поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. В ході слідчих заходів було вилучено мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, які фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності.

За вказаним фактом фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області