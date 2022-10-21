Двоє велосипедистів загинули в ДТП на Прикарпатті

Дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 31-річний велосипедист, сталася на Снятинщині, а ДТП, у якій нетверезий керманич вчинив наїзд на ще одного двоколісника та покинув місце події на Богородчанщині. Поліцейські оперативно розшукали та затримали правопорушника. Слідчі розпочали кримінальні провадження і з’ясовуються всі обставини.

20 жовтня о 22 годині на лінію «102» надійшло повідомлення про автопригоду в селі Пороги, Солотвинської територіальної громади, у якій водій здійснив наїзд на велосипедиста та втік. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналіст. Правоохоронці попередньо з’ясували, що невідомий водій, керуючи транспортним засобом, рухаючись автодорогою сполученням «Богородчани – Гута», не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху та вчинив наїзд на 57-річного велосипедиста. Останній рухався у зустрічному напрямку, своєю смугою руху. У результаті наїзду місцевий мешканець, отримав важкі тілесні ушкодження та помер, а керманич з місця події скрився.

Правоохоронці одразу почали встановлювати особу водія-втікача. До розшуку були залучені групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб поліції Прикарпаття.

Правоохоронці встановили, що до вчинення летальної аварії причетний 25-річний мешканець Солотвинської територіальної громади. Він керував автомобілем Audi А6. Керманича перевірили на стан сп’яніння. Результат – 1.04 проміле.

Автомобіль поліцейські виявили на узбіччі дороги, неподалік місця вчинення аварії. Водія слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Ще одна смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста трапилась в селі Тулуків, Снятинської територіальної громади. Правоохоронці провели всі необхідні першочергові слідчі дії та встановили обставини, за яких сталася аварія. Відомо, що 54- річний водій, мешканець Чернівців, керуючи транспортним засобом Mercedes-Benz Actros, рухаючись автодорогою сполученням «Стрий – Черніці – Мамалига» у напрямку Коломиї, здійснив наїзд на 31-річного велосипедиста. Потерпілий, мешканець Снятинської територіальної громади, загинув на місці події до приїзду медиків.

У водія вантажівки відібрано кров для перевірки стану сп’яніння. Він був тверезий.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України. Наразі призначено ряд експертиз, досудове розслідування триває.

Поліція Івано-Франківщини наголошує усім учасникам дорожнього руху дотримуватися ПДР, а у разі вчинення ДТП – не залишати місце події, адже своєчасно надана домедична допомога і вчасне повідомлення медиків можуть врятувати життя людини. Пам’ятайте, що за такі дії передбачена й кримінальна відповідальність.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини