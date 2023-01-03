Двоє жителів Кілійської міської тергромади спричинили знайому тяжкі тілесні ушкодження, від яких він помер

21 грудня правопорушники прийшли додому до потерпілого після конфлікту із ним і побили руками, ногами та палицею, спричинивши травму грудної клітки. Наступного дня один із непроханих гостей повернувся і виявив 55-річного власника домоволодіння без ознак життя.

Чоловік сповістив про небіжчика в поліцію, але не зізнався, що напередодні зі своїм знайомим нещадно побив його.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що напередодні до побитого приходили двоє односельців віком 40 та 46 років, які мешкають на сусідній вулиці, і один із них – заявник. Відвідувачі хотіли обговорити конфліктну ситуацію, що виникла раніше між ними та господарем оселі. Виникла словесна перепалка, в ході якої спільники спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої травми грудної клітки з переломом ребер, від яких він невдовзі помер.

«За наявності достатніх доказів, зібраних під час розслідування, слідчі відділу поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили обом фігурантам про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, вчиненому групою осіб. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство», – розповів начальник слідчого відділу поліції Ізмаїльського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області