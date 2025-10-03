Директор підприємства фіктивно працевлаштовувала знайомих задля бронювання

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці місцевого підприємства у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у період дії воєнного стану (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, директорка розробила та впровадила на підконтрольному підприємстві протиправну схему фіктивного працевлаштування військовозабов’язаних чоловіків, в тому числі, своїх рідних, знайомих, а також родичів працівників товариства.

Особи фактично не виконували свої функціональні обов’язки на підприємстві, а були працевлаштовані на штатні посади лише для незаконного бронювання від мобілізації за призовом.

За вказівкою підозрюваної до списків військовозобов’язаних осіб, на яких оформлювались відстрочки, вносились завідомо неправдиві дані про «псевдопрацівників». На підставі наданих документів 7 чоловіків, які не мали законних підстав, отримали бронювання.

Своїми протиправними діями директорка перешкоджала законній діяльності Збройних сил України, зменшуючи мобілізаційний людський ресурс.

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури