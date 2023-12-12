Судитимуть «чорного лісоруба», який нелегально вирубав понад пів сотні дерев на Харківщині

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 27-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Слідством встановдено, що у березні 2022 року обвинувачений приїхав на територію Васищевського лісництва філії «Жовтневе лісове господарство ДП «Ліси України» (ДП «Жовтневе лісове господарство») та незаконно і самовільно вирубав 69 дерев.

Далеко зі «здобутками» втекти зловмиснику не вдалось: його було викрито працівниками лісництва.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, матеріальні збитки, завдані чорним лісорубом, сягають майже 250 тисяч гривень.

Наразі обвинувачений відшкодував державі вказану суму.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура