Судитимуть «чорного лісоруба», який нелегально вирубав понад пів сотні дерев на Харківщині
Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 27-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).
Слідством встановдено, що у березні 2022 року обвинувачений приїхав на територію Васищевського лісництва філії «Жовтневе лісове господарство ДП «Ліси України» (ДП «Жовтневе лісове господарство») та незаконно і самовільно вирубав 69 дерев.
Далеко зі «здобутками» втекти зловмиснику не вдалось: його було викрито працівниками лісництва.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи, матеріальні збитки, завдані чорним лісорубом, сягають майже 250 тисяч гривень.
Наразі обвинувачений відшкодував державі вказану суму.
Обвинувальний акт розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet