В Украину по поддельному инвойсу пытались ввезти масок из КНР более чем на ₴8,5 млн.

В Киевской области изъяли более 2 млн медицинских масок стоимостью более 8,5 млн гривен, которые пытались ввезти в Украину по поддельным документам и по заниженной в 11 раз стоимости.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

«Более 2 млн защитных масок, общим весом более 7 тонн прибыли в Украину авиационным рейсом из Китая через пункт пропуска «Борисполь» и были размещены на склад временного хранения. Получателем выступало украинское предприятие из Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии представитель компании-импортера заявил защитные маски для таможенного оформления в Киевской таможне и, соответственно, предоставил коммерческие документы на этот груз. Согласно предоставленному инвойсу стоимость груза составляет 28 тысяч долларов.

При проведении таможенного досмотра установлено, что груз в соответствии с имеющейся маркировкой и по визуальным признакам является готовыми текстильными изделиями индивидуальной защиты органов дыхания, маски для лица защитные, одноразовые, трехслойные, на резиновых завязках, что соответствует заявленному в декларации. Однако, на одной из упаковочных коробок таможенники обнаружили прикрепленные оригиналы документов с мокрыми печатями: инвойс на сумму 300 тыс. долларов и упаковочный лист к инвойсу в адрес предприятия-получателя груза.

«При сравнении инвойсов, выявленных во время таможенного досмотра и предоставленных импортером как основание для таможенного оформления, установлено существенное отличие только по одному признаку — стоимостью товара. Таким образом, предприятие пыталось использовать поддельный инвойс, занизив стоимость груза почти в 11 раз, что могло бы привести к потерям в бюджете», — добавляется в сообщении.

По данному факту Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Товар стоимостью более 8,5 млн грн, изъят. Материалы дела будут направлены в суд.