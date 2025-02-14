Директора ДП «Київприлад» та двох його спільників судитимуть за вимагання грошей з орендаря замість укладення офіційного договору

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад», його радника та помічника за фактом отримання неправомірної вигоди за здачу в оренду майна, без укладання офіційного договору оренди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що радник директора ДП запропонував голові громадської організації, що шукала приміщення, не укладати офіційний договір оренди, а щомісячно платити по майже 50 тис. гривень керівництву підприємства, оформивши договір зберігання майна.

Так, щомісячно громадська організація повинна була платити 6 тисяч гривень згідно договору про зберігання майна і ще майже 50 тисяч керівництву держпідприємства.

Згідно матеріалів слідства, за три місяці фіктивної оренди фігуранти вимагали майже 150 000 грн неправомірної вигоди для себе. Ціну встановили із розрахунку 100 гривень за один квадратний метр.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури