Директора підприємства на Волині підозрюють у привласненні більше ₴2 млн. бюджетних коштів

За процесуального керівництва прокурорів Володимир-Волинської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення й привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що господарське товариство згідно з договором, укладеним із комунальним підприємством, виконувало роботи із будівництва полігону твердих побутових відходів у Володимирі.

При цьому директор товариства вносив у офіційні документи неправдиві відомості про фактично виконані роботи, кількість та вартість будівельних матеріалів.

На підставі підроблених посадовцем актів кошти сумі понад 2 мільйони гривень були зайво перераховані із бюджету на рахунки суб’єкта господарювання.

Триває досудове розслідування.

Вирішується питання про обрання директору підприємства запобіжного заходу та про накладення арешту на майно.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури