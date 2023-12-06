До 12 років ув’язнення засуджено луганчанина, який служив у «військовій комендатурі лнр» та воював проти ЗСУ

За публічного обвинувачення прокурорів Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області мешканця Луганська визнано винним у добровільній участі у незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в судових чи правоохоронних органах на той самий строк, з конфіскацією всього належного майна.

Прокурори довели, що у 2018-2022 роках чоловік працював «пожежним-рятувальником» у так званому «мнс лнр». Дослужився до командира відділення.

У грудні 2022 року підписав контракт на проходження військової служби у «234-му окремому батальйоні охорони» у складі «військової комендатури лнр». Став «стрілком». Отримав військову екіпіровку та стрілецьку вогнепальну зброю. Займався оглядом пасажирів і автівок на блокпосту.

У подальшому, його перевели до «360-го окремого батальйону охорони» з місцем розташування в Луганську.

З березня 2023 року засуджений у складі «7-мої бригади 2-го армійського корпусу народної міліції лнр» воював у населених пунктах Луганщини.

Наприкінці травня поточного року військовослужбовці Збройних Сил України затримали його біля смт Білогорівка Сєвєродонецького району.

Досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)