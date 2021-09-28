В прицепе с турецкими тканями выявили двух нелегалов – они заплатили по €7 тысяч, чтобы их провезли в Италию (видео)

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В Черноморском порту правоохранители задержали незаконных мигрантов. Они были спрятаны среди турецких тканей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Нелегалов обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации. Иностранцы при себе не имели никаких документов. Они назвались гражданами Сирии и признались, что планировали нелегально попасть к родственникам в Италию.

Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро. За эти средства они получили возможность путешествовать запертыми в полуприцепе.

Оперативники также установили, что вблизи пункта пропуска «туристов» уже ожидал их соотечественник, который имеет вид на жительство в Украине.

Сейчас открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия. // Преступности.НЕТ

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