В прицепе с турецкими тканями выявили двух нелегалов – они заплатили по €7 тысяч, чтобы их провезли в Италию (видео)

В Черноморском порту правоохранители задержали незаконных мигрантов. Они были спрятаны среди турецких тканей.

Нелегалов обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации. Иностранцы при себе не имели никаких документов. Они назвались гражданами Сирии и признались, что планировали нелегально попасть к родственникам в Италию.

Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро. За эти средства они получили возможность путешествовать запертыми в полуприцепе.

Оперативники также установили, что вблизи пункта пропуска «туристов» уже ожидал их соотечественник, который имеет вид на жительство в Украине.

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Сейчас открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия. // Преступности.НЕТ