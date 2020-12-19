Одесские таможенники изъяли партию кокаина на 12 млн. долларов

Одесские таможенники на пункте пропуска в Старокозачьем изъяли 54 кг кокаина. Стоимость изъятого на «черном рынке» оценивается в более чем 12 млн долларов.

Об этом говорится на странице Одесской таможни в Facebook.

«В ночь, когда по традиции Святой Николай разносит подарки послушным детям, контрабандисты лишились 54 кг кокаина. В пункте пропуска «Староказачье — Тудора». Именно здесь во время совместного осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата было обнаружено 46 свертков, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг», — говорится в сообщении таможенников.

По словам заместителя начальника Одесской таможни Дениса Пудрика операция проводилась совместно с представителями УСБУ в Одесской области и пограничниками под процессуальным руководством Одесской прокуратуры.

«Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Республику Молдова с последующим перемещением в Европу», — сообщил РБК-Украина Денис Пудрик.