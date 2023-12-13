Директора підприємства оборонного сектору взяли під варту через неявку в суд

Посадовець із спільниками підписав договір поставки модуля підсилення потужності для військового літака на майже 4 млн грн.

Директора держпідприємства, який разом зі спільниками, підлеглими і кількома ФОПами, організував фіктивну закупівлю нового модуля підсилення потужності для СУ-27, взяли під варту.

“ФОП та співорганізатор раніше були взяті під варту, ще одна співучасниця перебуває під домашнім арештом, а директор не з’явився в суд для обрання запобіжного заходу. За оперативного супроводу СБУ його доставили до суду та також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – повідомили у Бюро економічної безпеки.

Чиновник підписав договір поставки модуля підсилення потужності для військового літака типу СУ-27 на суму 3,9 млн грн. // LB.ua