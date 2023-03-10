Директорку коледжу в Сумах підозрюють у протиправній виплаті заробітної плати і премій

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми 9 березня 2023 року повідомлено про підозру директорці одного з сумських коледжів, зловживання службовим становищем якої призвело до протиправного нарахування і виплату собі та працівникам заробітної плати та премій (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, керівник закладу фахової передвищої освіти 25 лютого 2022 року видала наказ про призупинення освітнього процесу та режиму праці в умовах воєнного стану. При цьому в березні та квітні 2022 року керівник видавала накази про нарахування 12 працівникам коледжу виплат, які не передбачені чинним законодавством.

Окрім того, упродовж березня – серпня 2022 року керівнику закладу на підставі її ж наказів виплачувалися преміальні винагороди, да складу яких включені не передбачені законом виплати.

Згідно висновку судового експерта, сума зайво нарахованих та виплачених грошових коштів внаслідок протиправних дій директорки коледжу складає 368 тис. 194 грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратурау