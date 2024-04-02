Директорку підприємства судитимуть за привласнення бюджетних коштів

Прокурори Черкаської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директорки одного з місцевих підприємств, яка привласнила бюджетні кошти у великих розмірах та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, очільниця підприємства під час проведення капітального ремонту в освітньому закладі на території Черкаського району склала та видала офіційні документи, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про заробітну плату, суттєво завищивши її суму.

Унаслідок протиправних дій обвинуваченої територіальній громаді завдано збитків на суму понад 360 тис. грн.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, оперативний супровід – УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; ч. 1 ст. 366 КК України – карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури