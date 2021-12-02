Зловмисник здійснював фінансові операції з чужих профілів у соцмережах

30-річного мешканця Львова, який втручався в облікові записи користувачів та банківські системи, викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно із слідчими Львівського районного управління №1 за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, зловмисник, використовуючи доступ до облікових записів у соціальній мережі «Фейсбук» інших осіб, підкріплював до них чужі банківські картки і у подальшому здійснював купівлю цифрових послуг.

Також встановлено, що доступ до чужих облікових записів фігурант отримував, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, а банківські картки він купував у DarkNet.

Під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання фігуранта, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисник здійснював втручання в чужі облікові записи.

Усе вилучене було скеровано на комп’ютерно-технічну експертизу.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області