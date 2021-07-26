На Харківщині судитимуть директора ТОВ, який завдав державі збитки майже на ₴300 тисяч

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах та службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що відділом освіти молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області укладено договір підряду з ТОВ на виконання будівельних робіт із будівництва спортивного майданчику для міні-футболу із штучним покриттям.

Встановлено, що директор ТОВ підписав, завірив печаткою юридичної особи та надав на підпис уповноваженій особі відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської РДА Харківської області офіційний документ – акт виконаних робіт з завищеною вартістю фактично виконаних будівельних робіт.

Так, інтересам держави в особі Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області було завдано збитків у великих розмірах.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи різниця між фактично виконаними будівельними роботами та актами приймання виконаних робіт (завищення вартості фактично виконаних робіт) по будівельному об’єкту складає близько 300 тисяч грн.

За результатами досудового розслідування процесуальним керівником затверджено обвинувальний акт за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та направлено до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області для розгляду.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення №1 слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП України в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Куп’янського міжрайонного відділу Управління СБ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури