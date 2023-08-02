Екс-нардепа Логвинського оголосили у розшук

Колишнього народного депутата Георгія Логвинського було оголошено в розшук. За версією НАБУ, він нібито міг організувати схему присвоєння понад 50 млн гривень з держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Telegram .

За версією правоохоронців, протягом 2013-2016 років Логвинському вдалося ввести в оману Європейський суд з прав людини. Він нібито наказав представнику компанії “Золотий Мандарин” направити до ЄСПЛ заяву про стягнення 54 млн гривень як невиплачену заборгованість від “Київенерго”.

У заяві представник “Золотого Мандарина” послався на рішення суду про, яке влада нібито не виконувала з 2009 року.

Але, як з’ясували детективи, компанія не вживала заходів для стягнення такої заборгованості, оскільки всі її рахунки та майно були заарештовані.

“Крім того, підозрювані приховали від суду той факт, що ТОВ “Золотий Мандарин Ойл” напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до “Київенерго” на користь іншого підприємства та отримало за це 54 млн гривень“, – уточнюють у НАБУ.

Логвинський домовився з керівництвом Мін’юсту України про те, щоб відомство “допомогло” уповноваженому уряду у справах ЄСПЛ підготувати декларацію про дружнє врегулювання спору.

Таким чином, підконтрольне екс-нардепу підприємство повторно отримало 54 млн гривень.