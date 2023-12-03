В Одесі поліцейські затримали двох квартирних злодіїв на виході з чужої оселі

У правопорушників вилучили гроші та коштовності на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Чоловікам повідомили про підозру у замаху на крадіжку. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Викрадення майна з квартири на проспекті Небесної сотні зловмисники спланували заздалегідь. Дочекавшись відсутності господині, вони пошкодили замок на вхідних дверях та проникли всередину. Взяли гроші у національній та іноземній валюті й золоті сережки на загальну суму більше 200 тисяч у гривневому еквіваленті.

Втім втекти з чужим майном правопорушники не змогли, бо на додаток в мобільному телефоні власниці надійшло повідомлення про сторонній рух в оселі, і жінка відразу зателефонувала до поліції.

Патрульні та оперативники територіального підрозділу поліції за лічені хвилин прибули за викликом і затримали зловмисників на сходовому майданчику у під’їзді багатоповерхівки та вилучили у них викрадені гроші з прикрасою й знаряддя злочину.

«Фігуранти є громадянами однієї з країн Закавказзя. За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили їм про підозру у закінченому замаху на таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло, в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. За клопотанням слідчих суд обрав іноземцям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 805200 гривень. Слідство триває, підозрюваних перевіряють на причетність до інших злочинів, скоєних в регіоні», – розповіла старша слідча Одеського районного управління поліції № 1 Катерина Боратинська.

Одеське районне управління поліції № 1