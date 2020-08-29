Екс-посадовця державного підприємства викрили у розтраті понад 1,7 мільйона гривень

Колишньому керівникові товариства, засновником якого є НАК «Нафтогаз», слідчі повідомили про підозру.

Злочинну «схему» розтрати та заволодіння коштами підприємства, що входить до груп НАК «Нафтогаз України» викрили слідчі Головного слідчого управління, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

В ході слідства правоохоронці встановили, що керівник товариства, розробив «схему» заволодіння коштами компанії.

Упродовж 2018-2019 років, з порушенням вимог чинного законодавства, на підставі виданих ним наказів було безпідставно виплачено виробничих премій на загальну суму 1,7 млн грн, з яких понад 960 тисяч гривень — безпосередньо директорові товариства.

Поліцейські зібрали достатньо доказів причетності посадовця до розтрати та заволодіння коштами компанії.

28 серпня колишньому директорові структурного підрозділу Національної акціонерної компанії слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

На даний час продовжуються слідчі та процесуальні дії.

Управління комунікації Національної поліції України