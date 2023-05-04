Екс«смотрящого» Закарпатської вʼязниці посадили на 13 років

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав двох чоловіків винуватими у встановленні і поширенні злочинного впливу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 27 квітня.

Раніше судимий за грабіж Віктор Дичка, маючи авторитет серед засуджених, був призначений смотрящим за «зоною» — в «Закарпатській установі виконання покарань № 9». Дичка запроваджував правила поведінки серед вʼязнів, вирішував спори між ними, збирав кошти із засуджених і тих, хто вже звільнився, для поповнення так званого злодійського «общака», вів облік всіх мобільних телефонів, якими користувались увʼязнені.

У другій половині березня 2021-го Дичка, за версією обвинувачення, організував вимагання 200 тисяч гривень під виглядом неіснуючого боргу. Дичці подзвонив раніше судимий товариш, і поскаржився, що «сделал работку, такую небольшую» і у нього вийшло 200 грамів золота, яке він віддав чоловікові, щоб той продав у Львові чи Стрию, кажучи що «с этих бабок по-любому буду на тюрьму типа на общее». Чоловік узяв золото і обіцяв гроші через 2-3 дні, але не віддав їх і через три тижні. Почувши це Дичка запропонував: «Ну то все давай с ним встретимся, что б он серьезно понимал чуть-чуть, и пусть придерживается того что сказал. Все звони ему, давай договаривайся о встрече, сейчас мои пацаны подъедут заберут тебя и поедете с ним пообщаетесь нормально». Ця телефонна розмова була зафіксована під час негласних слідчих розшукових дій.

Для виконання задуманого Дичка нібито залучив виконавцем Фариза Ахмедова, який саме за місяць до цих подій звільнився із вʼязниці по відбуттю покарання. У подальшому до потерпілого на вулиці підійшли троє чоловіків, які озвучили йому вимоги 200 тисяч гривень на «общак» за те, що він продав ювелірні вироби, при цьому посилалися на «смотрящого». Зловмисники погрожували чоловікові вбивством («не буде грошей — поламають за золото») і заподіяли йому легкі тілесні ушкодження.

Потерпілий під контролем правохоронців передав частину суми — 55 тисяч гривень. Після цього троє виконавців злочину помітили поліції і намагалися тікати, але були затримані.

Два із них уклали із прокурором угоди про визнання винуватості — за приховування злочину і вимагання.

Організатор і ще один виконавець провину категорично не визнали, говорили про фальсифікацію справи.

Дичка говорив, що все це спланована робота працівників поліції і більше коментувати він нічого не буде. Він вважає, що це тюремна історія і колишній зек просив у нього справедливості і працівники поліції навчили його, що робити, щоб підвести під статтю.

Вироком суду «смотрущому» призначено 13 років тюрми, а його співучаснику — 8 років.