Ексадвокат працював на російські телеграм-канали та закликав до насильницької зміни влади в Україні

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом поширення матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 КК України).

За даними слідства, уродженець Хмельницької області, колишній адвокат, використовував власний канал на відеохостингу «YouTube» з аудиторією понад 100 тис. користувачів для поширення ворожої пропаганди.

Підозрюваний через відеозвернення дискредитував вище військово-політичне керівництво України та закликав громадян до силових дій задля повалення конституційного ладу в Україні.

При цьому було встановлено, що російські інтернет-ресурси, зокрема телеграм-канали так званих “вагнерівців”, активно поширювали його відеозвернення.

Висновком експертизи підтверджено наявність у наданих на дослідження відеозаписах публічного заклику, адресованого громадянам України, до дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади.

За місцем проживання фігуранта проведено обшуки.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Встановлюються всі обставини злочину.

Заходи з викриття протиправної діяльності проведено прокурорами спільно зі слідчими СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ГВ КІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури