Побачення з інтернет-знайомим завершилось для жінки втратою ноутбука

31 грудня, близько 6-ї години ранку, патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці Предславинській.

На місці події 34-річна потерпіла розповіла поліцейським, що познайомилася з хлопцем в одній із соціальних мереж. Вони домовилися про зустріч. На побачення чоловік прийшов з товаришем. В якийсь момент один з них вдарив жінку. Після чого чоловіки відібрали ноутбук та втекли.

Громадянка прийшовши до тями, одразу повідомила про подію на лінію 102 та детально описала зовнішній вигляд нападників.

Відпрацьовуючи орієнтування, на вулиці Саперне поле, інспектори виявили осіб, схожих за описом. Зважаючи на нервову поведінку громадян, патрульні провели їм поверхневу перевірку. У чоловіків виявили заявлений ноутбук.

Для з’ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

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