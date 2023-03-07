Київські оперативники затримали серійного крадія речей з автомобілів

Чоловік розбивав вікна в припаркованих автівках, крав з салонів цінні речі власників та продавав їх. Правоохоронці встановили причетність чоловіка до п’яти епізодів злочинів, за які йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час відпрацювання Дарницького району працівники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва затримали чоловіка, який розбив скло у припаркованому автомобілі «Хонда» та поцупив з салону сумку із речами власниці на загальну суму близько 45 тисяч гривень. Для документування події на місце негайно виїхала слідчо-оперативна група районного підрозділу.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу столичної поліції Віталій Отрудько, за допомоги аналітиків управління кримінального аналізу правоохоронці встановили 5 епізодів вчинених ним злочинів:

«В нічний час доби чоловік підшукував на паркувальних майданчиках автомобілі із залишеними сумками у салоні, після чого розбивав заднє вікно та забирав речі. Серед викрадених речей майно на десятки тисяч гривень – частину цих речових доказів ми вилучили за місцем мешкання зловмисника, а деякі речі він встиг продати».

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Порушником виявився 25-річний киянин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочинів.

Слідчі Дарницького управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою оголосили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва