Ексдепутат «Партії регіонів» підозрюється у наданні збройним формуванням РФ допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Луганська, ексдепутат Луганської міської ради від «Партії регіонів» перейшов на бік ворога. В листопаді 2018 року став так званим «депутатом народної ради лнр ІІІ скликання» та обійняв посаду «заступника голови комітету народної ради лнр з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності, захисту прав та свобод людини та громадянина».

У лютому 2023 року фігурант призначений на посаду «координатора» «луганського регіонального відділення політичної партії лдпр – ліберально-демократичної партії росії».

У подальшому, на території комунального автотранспортного підприємства у м. Лисичанську він від імені ворожої політичної партії передав товари військового призначення для потреб окупантів.

Так, військовослужбовці зс рф та контрольовані ними незаконні збройні формування «лнр» отримали: квадрокоптер, тепловізор, два генератора, спальні мішки, каремати, берці та зимові балаклави.

За протиправні дії йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)