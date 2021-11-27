Около 4% украинцев сообщили, что были жертвами изнасилования в детстве, а 23% пострадали от домогательств — опрос

Отметим, опрошенные обычно осуждают в сексуальном насилии обидчика (77%). В то же время 21% считает, что виновны и обидчик, и жертва.

Как свидетельствуют результаты опроса исследовательского агентства Fama, примерно 40% людей, которые пострадали от сексуального насилия или домогательств в детстве, рассказывали о ситуации кому-либо. Зато 43% никому о таком не рассказали, а 17% не ответили на вопрос.

Как говорится в отчете, респонденты, которые не рассказывали о насилии или домогательствах, объясняли свою позицию стыдом или страхом — в том числе страхом быть осужденным. Опрошенные обычно осуждают в сексуальном насилии обидчика (77%). В то же время 21% считает, что виновны и обидчик, и жертва.

Преступниками, по мнению респондентов, чаще всего являются люди 35-49 лет (35%). Опрошенные считают, что в основном совершают сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних незнакомцы (62%), некровные родственники (41%), друзья/одноклассники (33%) и другие знакомые (32%). Впрочем, по данным организации RAINN, в 8 из 10 случаев сексуальное насилие совершается тем, кто хорошо знает жертву.

Также 62% опрошенных считают, что род деятельности не имеет влияния на совершение сексуального насилия. Зато 12% говорят, что сексуальное насилие совершают безработные, а еще по 5% — правоохранители, а также тренеры и врачи.

Также респондентов спрашивали, что они считают сексуальным насилием в отношении детей. Среди ответов были такие варианты, как:

сексуальный контакт без согласия;

сексуальный контакт с применением физического насилия;

сексуальный контакт, во время которого человек был беспомощным — например, потерял сознание;

принудительные прикосновения;

нежелательные прикосновения;

получение нежелательных интимных фото;

показ половых органов публично ради удовольствия и тому подобное.

Отметим, исследование проводила исследовательское агентство Fama по заказу и в сотрудничестве с Центром достоинства ребенка Украинского католического университета (УКУ). Опрос проходил 6-19 августа методом face-to-face и с помощью самозаполнения анкет респондентами. Опрошено 1 600 респондентов от 16 до 55 лет из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Погрешность репрезентативности выборки не превышает 2,5% для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей до 25%, 1,5% — для показателей до 10%.

Напомним, в Украине работает национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации. Кроме того, она принимает вызовы в отношении сексуального насилия и домогательств. Обращаться за помощью по номерам телефонов: 116 123 или 0 800 500 335. // УНИАН