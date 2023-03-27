Ексдержслужбовиця з Луганщини підтримала окупантів та заохочувала підлеглих до співпраці з ними

Святошинською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 39-річної мешканки смт. Мілове Луганської області за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачена до початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну працювала фахівцем у центрі зайнятості одного з відділень Луганської області.

Після захоплення смт. Мілове представниками НЗФ так званої «ЛНР» та військами РФ вона відкрито висловила підтримку окупантам.

У квітня 2022 року, запевнивши представників окупаційної адміністрації у своїй відданості, обвинувачена була призначена на посаду директора «Об’єднаного відділення Республіканського центру зайнятості самопроголошеної ЛНР у Міловському районі», де і працює по цей час.

Також вона заохочувала підлеглих до активної співпраці з представниками так званої «ЛНР».

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Святошинського УП ГУ НП в м. Києві.

Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Київська міська прокуратура