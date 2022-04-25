Шахраї намагаються «нажитися» на людях на звільнених територіях

Шахраї намагаються «заробити» на людях, які повертаються на деокуповані території, попередив НБУ, пояснивши, як не попастися «на вудочку», пише.

«Українці на звільнених від окупантів територіях починають повертатися до своїх домівок. Шахраї, на жаль, не лишаються осторонь і намагаються «заробити» гроші в нових реаліях», — повідомили у НБУ.

У Нацбанку розповіли про кілька нових шахрайських схем.

ДСНС повідомляє про нову схему шахрайства «Послуги платного розмінування». Зловмисники ходять по хатах на Київщині та представляються піротехніками ДСНС. Аферисти пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також «надають послуги» платного розмінування.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Усі роботи з розмінування працівниками ДСНС виконуються безкоштовно згідно з планом і дотримуючись черги. Тож, якщо вам пропонують таку послугу на комерційній основі: не впускайте до своїх домівок таких осіб та не платіть їм гроші; повідомляйте про такі випадки на номер 102.

Про нові сценарії телефонних обманів повідомляє командування морської піхоти – сценарій шахрайства «Визволення з полону за гроші». Мішенню шахраїв стають рідні та близькі військовослужбовців.Зловмисники телефонують родичам захисників із прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону військовослужбовця. Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Представники командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається.

У НБУ закликали пам’ятати, що шахрай може назватися не лише працівником ДСНС, командування морської піхоти або інших органів військового управління, шахрай може назватися будь-ким:

▪️працівником банку;

▪️працівником НБУ, Пенсійного фонду, фіскальної служби;

▪️працівником поліції;

▪️працівником комунальних служб;

▪️працівником мобільного оператора;

▪️покупцем вашого товару.

І цей перелік невичерпний.

«Тому будьте обачними, завжди перевіряйте інформацію в офіційних джерелах відповідних організацій та державних установ», — додали у Нацбанку.

Кіберполіція повідомляє про схему шахрайства «Виплати всім жителям України». Шахраї роблять SMS-розсилки, у яких розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. У SMS вказують посилання на сайт, де нібито можна оформити заявку на отримання допомоги. Коли особа переходить за посиланням, шахрайський ресурс пропонує ввести персональні дані та дані про платіжну картку для зарахування коштів. Якщо особа вказує зазначену інформацію про себе та свою картку, шахраї отримують введені дані, та в подальшому використовують їх для привласнення коштів на картці.

Як вберегтися

Не переходьте за посиланнями від незнайомців.

Отримуйте інформацію з офіційних джерел установ.

Перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів.

Якщо все ж необхідно перейти на сайт установи, адресу якої ви отримали в посиланні, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

«Пам’ятайте про правила платіжної безпеки, нікому не повідомляйте трьохзначний номер на звороті картки, коди банків та мобільних операторів, паролі до інтернет-банкінгу, кодове слово банку», — додали у НБУ. // УНН