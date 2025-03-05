Судитимуть шахраїв з Харкова, які через кол-центр ошукали громадян Латвії майже на ₴11 млн.

Слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно пʼяти учасників злочинної організації, які пропонували латвійцям вкласти гроші в акції чи криптовалюту, заробляючи на відсотках. Щоб переконати людей в тому, що торгівля насправді відбувається, створили й постійно наповнювали контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи.

У разі зацікавленості потерпілим надавали посилання. Перейшовши за ним, вони фактично надавали зловмисникам доступ до своїх компʼютерів і встановлювали на них шкідливе програмне забезпечення.

Якщо іноземці говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій і треба надати кошти, аби реалізувати транзакцію. Насправді ж перераховані кошти виводили на підконтрольні криптовалютні гаманці, а після виводили на готівку через підконтрольні обмінні пункти.

Особи та місцезнаходження зловмисників встановили кіберполіцейські Харкова. Поліцейські провели двадцять обшуків, у ході яких вилучили документи і техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 грн та 5 елітних авто. Пʼятьох учасників злочинної організації затримали разом із організатором.

У серпні 2024 року слідчі Нацполіції оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Кримінального Кодексу України).

Наразі досудове розслідування завершено, справу скерували до суду. Фігурантам загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу кіберполіції Харкова під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України, спільно з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Латвії, Прокуратурою Латвійської Республіки та Євроюстом.

Департамент комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління