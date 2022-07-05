Ексдиректорку банку підозрюють у привласненні понад ₴1,3 млн.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури колишній директорці відділення банку повідомлено про підозру у незаконних діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі, а також у підробці платіжних карток та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, в травні-вересні минулого року жінка, очолюючи Вараське відділення комерційного банку, здійснювала перевипуск банківських карт померлих клієнтів установи, отримуючи таким чином доступ до їх рахунків. Гроші з карток знімав співучасник – чоловік підозрюваної. Наразі правоохоронцями встановлено 15 епізодів такого привласнення коштів, загальна сума збитків перевищує 1,3 млн грн.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення 259 тис грн застави. Ці гроші підозрювана сплатила і вийшла з-під варти.

Чоловік-спільник підозрюваної досі перебуває у розшуку.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури