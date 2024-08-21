Судитимуть зловмисників, які робили ухилянтів «наркозалежними»

Слідчі довели протиправну діяльність фігурантів. Нині досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

За 4400 доларів ухилянти ставали ”пацієнтами” наркологічної лікарні. Щоб отримати документи, які надавали відстрочку від мобілізації, чоловіки вживали метадон перед відвідуванням лікаря.

Незаконну схему організували 62-річний керівник служби безпеки одного з комунальних підприємств міськради та 38-річна завідувачка одного з відділень медичного закладу.

Слідчі завершили досудове розслідування за ч.3 ст. 368, ч. 1 ст. 307 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направили до суду.

Відділ комунікації поліції Черкаської області