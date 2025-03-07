Ексдиректора одного з КП засуджено за розтрату майна під час реконструкції Грибовицького сміттєзвалища

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної та Жовківської окружної прокуратур колишнього директора одного із комунальних підприємств Львівської міської ради визнано винним у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Призначене за сукупністю покарання – позбавлення волі строком на 8 років і 6 місяців з конфіскацією всього майна. Крім цього його позбавлено права обіймати посади пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Прокурори в суді довели, що за результатами тендеру очолюване обвинуваченим підприємство уклало договір про виконання робіт по об’єкту «Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі».

За його умовами товариство зобов’язалося до кінця 2018 року провести необхідні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків аварії.

Обвинувачений, який на той час був директором комунального підприємства, використовуючи службове становище, безпідставно перерахував підряднику кошти за роботи, які нібито були виконані. При цьому актів прийому виконаних робіт не було, як і не було перевірено фактичних обсягів виконаних підрядником робіт.

Внаслідок таких дій бюджету було завдано збитків на майже 750 тис. грн.

Довідково зазначимо, що обвинуваченого раніше було засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Доведено у суді, що чоловік налагодив схему від товариства, яке постачало гашене вапно для робіт на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Досудове розслідування – Головне управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури