В Одесі викрито заступника керівника БЕБ, який вів бізнес з т.зв. «лнр»

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури спільно зі слідчими Управління СБУ в області викрито заступника керівника Бюро економічної безпеки в Одеській області, причетного до співпраці з державою-агресором (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, посадовець БЕБ є співзасновником підприємства, яке ще з 2013 року здійснювало діяльність на території Луганської області. Після початку повномасштабної збройної агресії рф проти України він не лише зберіг частку у цьому бізнесі, а й продовжив отримувати з нього прибуток.

Підприємство нині працює на тимчасово окупованій території, сплачує податки до бюджету рф та фактично фінансує військову агресію проти України. На офіційному сайті компанії розміщено публікації із закликами підтримувати російських військових та посилання на ресурси для збору коштів на потреби окупаційних сил.

Заступника керівника БЕБ в області та його спільника — бізнесмена з м. Дніпро, який володіє часткою у цьому ж підприємстві, — затримано.

Двом фігурантам вже повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює УСБУ.

Слідчо-оперативні заходи проводяться у взаємодії з підрозділом внутрішньої безпеки БЕБ України, оперативний супровід — Головний відділ контррозвідки, Головний відділ захисту національної державності УСБУ в Одеській області.

Примітка: за ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури