Мошенники из Днепра выманили около 500 тысяч гривен, представляясь помощниками губернаторов

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность лиц, мошеннически выманивавших деньги, собранные для обороны украинских городов от нашествия оккупантов.

Сотрудниками СБУ установлены четыре жителя Днепра, которые наладили схему незаконного завладения денежными средствами патриотически настроенных граждан и предпринимателей, организующих оборону городов Украины от российского вторжения. В преступной схеме принимали участие и заключенные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, с которыми поддерживалась связь с помощью мессенджеров.

По имеющейся информации, злоумышленники находили в социальных сетях контакты руководителей украинских городов и областей, и представляясь помощниками глав ВГА (Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской областей), которые сдерживают нашествие оккупантов на границах нашей страны, просили предоставить материальную помощь для обеспечения обороны этих областей.

В дальнейшем, с помощью мошеннических комбинаций, они обналичивали деньги с действующих счетов на карты фиктивных лиц, и обналичивали.

По оценкам специалистов, только за 2 недели они завладели средствами на сумму около полумиллиона гривен.

В настоящее время участники мошеннической схемы переданы сотрудникам Национальной полиции по подследственности. // dpchas.com.ua