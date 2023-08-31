Вбивцю двох неповнолітніх дівчат, який переховувався 15 років, суд відпустив… за строками давності

Тернопільський міськрайонний суд закрив справу щодо обвинуваченого у смертельній ДТП. Рішення прийнято у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу суду.

У жовтні 2005 року в селі Петриків під Тернополем на узбіччі дороги водій збив на смерть двох дівчат 16 і 17 років. За кермом був експодатківець Олег Струнь. Чоловік переховувався від правоохоронців 15 років і його оголошували в міжнародний розшук.

У червні 2021 року Стрень сам прийшов у поліцію і зізнався у скоєному. Кримінальне провадження відновили, чоловікові вручили підозру і взяли його під варту. У січні 2022-го обвинуваченого випустили із СІЗО під домашній арешт із носінням електронного браслета.

Після повернення Струня судовий розгляд тривав ще майже два роки. Суд допитав потерпілих родичів загиблих, також свідка-однокласника, який йшов поруч із дівчатами і залишився живий.

Обвинувачений відмовився давати будь-які показання. Він тільки попросив пробачення у рідних загиблих і наголосив, що не мав злого умислу.

Закон передбачає, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу скоєння злочину минуло більше 15 років (ст.49 КК).

Суд зіслалася на постанову Великої Палати Верховного Суду від 02 лютого 2023 року у справі №735/1121/20, в якій зроблено висновки про застосування норми права до особи, яка ухилялася від досудового розслідування або суду і підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за давністю.

Велика палата пояснила, що такі норми «спрямовані на недопущення застосування щодо людини заходів кримінальної репресії через нерозумно тривалі проміжки часу. Адже в іншому разі зупинення (…) строків у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений переховується від розслідування та суду впродовж багатьох років, продовжувало б їх на необмежений час з можливістю покарання особи за кримінальні правопорушення, вчинені в далекому минулому, впродовж усього життя — як тільки вона потрапить у поле зору правоохоронних органів».

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