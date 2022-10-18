Арештовано майно підприємства в Харкові вартістю майже 7,5 млн.: його єдина засновниця — росіянка

Судом задоволено клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова та накладено арешт на нерухоме майно підприємства у центрі Харкова загальною площею 274,2 кв. м.

За процесуального керівництва окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, єдиною засновницею приватного підприємства у Київському районі є громадянка РФ, яка проживає в Краснодарському краю.

З урахуванням того, що існує значний ризик вчинення дій службовими особами вищевказаного суб’єкта господарської діяльності на шкоду України, є необхідною заборона здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо майна підприємства.

Оціночна вартість заарештованих нежитлових приміщень складає майже 7,5 млн гривень. Наразі вживаються заходи щодо передачі вказаного майна в АРМА.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура