В Ужгороді за підозрою у незаконному заволодінні автомобілем затримали раніше судимого зловмисника

Вчора, близько обіду, до поліції звернувся 22-річний ужгородець, який повідомив про зникнення власного автомобіля «ВАЗ-2106». Хлопець розповів, що припаркував авто неподалік ринку, а сам пішов у власних справах. Проте коли повернувся, транспортний засіб вже не знайшов.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці одразу розпочали пошуки автівки.

Оперативники швидко встановили особу зловмисника та передали орієнтування всім екіпажам поліції. Згодом, на вулиці Анкудінова, патрульні зупинили вказаний автомобіль.

Керував транспортним засобом 29-річний підозрюваний. Чоловік вже раніше судимий за майнові злочини. Його освідчили і з’ясувалося, що за кермом він перебував у стані сп’яніння.

Зловмисника наразі затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Викрадений автомобіль буде повернуто власнику.

За фактом злочину у поліції Ужгорода відкрили крмінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Найближчим часом фігурантові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Поліція Закарпатської області