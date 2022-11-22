В Ужгороді за підозрою у незаконному заволодінні автомобілем затримали раніше судимого зловмисника

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Вчора, близько обіду, до поліції звернувся 22-річний ужгородець, який повідомив про зникнення власного автомобіля «ВАЗ-2106». Хлопець розповів, що припаркував авто неподалік ринку, а сам пішов у власних справах. Проте коли повернувся, транспортний засіб вже не знайшов.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці одразу розпочали пошуки автівки.

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Оперативники швидко встановили особу зловмисника та передали орієнтування всім екіпажам поліції. Згодом, на вулиці Анкудінова, патрульні зупинили вказаний автомобіль.

Керував транспортним засобом 29-річний підозрюваний. Чоловік вже раніше судимий за майнові злочини. Його освідчили і з’ясувалося, що за кермом він перебував у стані сп’яніння.

Зловмисника наразі затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Викрадений автомобіль буде повернуто власнику.

За фактом злочину у поліції Ужгорода відкрили крмінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Найближчим часом фігурантові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Поліція Закарпатської області

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