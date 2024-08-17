У Луцьку затримали сутенерку

Заходи з виявлення та затримання реалізували співробітники управління міграційної поліції ГУНП, спільно зі слідчими Луцького районного управління та за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури.

Встановлено, що 39-річна лучанка близько року забезпечувала зайняттям проституцією чотирьох жінок в обласному центрі. Зловмисниця підшуковувала і клієнтів, і місця надання інтимних послуг. Отримані за це кошти розподіляла між усіма, собі ж виділяла за сутенерські послуги.

Під час оперативного заходу її затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Жінці оголошено підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу.

Встановлюються інші деталі протиправної діяльності.

Сектор комунікації поліції Волинської області