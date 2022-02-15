На Львівщині групу осіб викрито у підробленні COVID-сертифікатів для заробітчан

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури викрито групу осіб на шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, жителі Львівщини налагодили систематичне виготовлення та збут фальсифікованих сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 на замовлення водіїв, які здійснювали пасажирські перевезення заробітчан за кордон. Учасники групи пропонували одержати міжнародні свідоцтва про вакцинацію без щеплення, оплативши за це від 1 000 до 2 000 грн, в залежності від кількості. Підроблені документи виготовлялися за допомогою спеціальних програм і комп’ютерів.

За результатами обшуків виявлено та вилучено копії паспортів, бланки і печатки закладів охорони здоров’я та лікарів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти.

​Наразі вирішується питання про призначення комп’ютерно-технічних експертиз, після завершення яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру групі осіб і обрання їм запобіжних заходів.

Окрім того, перевіряється причетність лікарів медзакладів області на предмет внесення необхідних даних за підробленими сертифікатами в автоматизовану систему «eHealth» про вакцинування.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області,

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури