Ексдиректора одного з лісгоспів Хмельниччини судитимуть за незаконну рубку дерев на ₴2 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього директора одного з лісгоспів Хмельницької області, який завдав державі збитків на 2 млн грн.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що посадовець давав вказівки підлеглим занижувати у документах кількість та якість зрубаної деревини. Надалі надлишок сировини посадовець реалізовував на власний розсуд.

Супровідні документи директор надіслав до Хмельницького лісового управління лісового та мисливського господарства для отримання лісорубного квитка. При цьому, чиновник достовірно знав про те, що документація містила фіктивні дані.

На основі неправомірно одержаних дозволів було зрубано 135 дерев, переважно дубів. Завдані збитки для природного середовища оцінюються в понад 2 млн грн.

Директор лісгоспу обвинувачується у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та у підбурюванні до вчинення службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

ДБР