Ексдиректорку школи підозрюють у розтраті майже ₴2,5 млн. бюджетних коштів

Зловмисницею виявилася колишня директорка однієї зі загальноосвітніх шкіл Херсона. Влітку 2022 року вона безпідставно виплатила працівникам навчального закладу премії. Відтепер фігурантці може загрожувати 12 років ув’язнення.

Як розповіла заступник начальника відділу поліції №2 (Корабельний) Херсонського районного управління поліції Юлія Скиба, у протиправних діях 62-річну екскерівницю викрили працівники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області.

Так, під час проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що влітку 2022 року, коли місто перебувало під окупацією росіян, фігурантка безпідставно преміювала працівників школи. Директорка розуміла, що вчиняє незаконні дії, але, використовуючи свої службові повноваження, видала наказ про виплату премій.

Тоді незаконно були премійовані 44 співробітники школи у липні та 12 працівників у серпні. Мінімальний розмір премій становив 2000 гривень, а максимальний – 150000. Загалом із місцевого бюджету незаконно було розтрачено 2440000 гривень, що підтверджується висновком проведеної судово-економічної експертизи.

Слідчі кваліфікували протиправні дії фігурантки за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тобто – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Наразі ексдиректорці школи за погодженням із Херсонською окружною прокуратурою повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що фігурантка не вперше притягується до кримінальної відповідальності. На початку квітня 2019 року щодо неї слідчі скерували до суду обвинувальний акт за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Херсонської області